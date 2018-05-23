СМИ: Сарри может пригласить в "Зенит" Йоветича

Нападающий "Монако" Стеван Йоветич может продолжить карьеру в "Зените". Как утверждает Tutto Mercato Web, он может присоединиться к российскому клубу, если его возглавит Маурицио Сарри. Итальянский специалист входит в число претендентов на пост главного тренера "Зенита", который остается вакантным после ухода Роберто Манчини в сборную Италии.

Йоветич в минувшем сезоне забил 10 голов и отдал 3 передачи в 21 матче во всех турнирах.