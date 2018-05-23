17:13 | Футбол — Трансферы

СМИ: Сарри может пригласить в "Зенит" Йоветича

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Нападающий "Монако" Стеван Йоветич может продолжить карьеру в "Зените". Как утверждает Tutto Mercato Web, он может присоединиться к российскому клубу, если его возглавит Маурицио Сарри. Итальянский специалист входит в число претендентов на пост главного тренера "Зенита", который остается вакантным после ухода Роберто Манчини в сборную Италии.

Йоветич в минувшем сезоне забил 10 голов и отдал 3 передачи в 21 матче во всех турнирах.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ALEXEY959595

ЗЗ+ Зениту бы с уже имеющимися 40+ игроками разобраться. 17:23......Пусть подарят лишних игроков ЦСКА, у армейцев как раз с количеством хороших игроков проблема, а им играть в групповом турнире Лиги чемпионов. Как раз пригодились бы

17:28

ЗЗ+

Зениту бы с уже имеющимися 40+ игроками разобраться.

17:23

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