СМИ: Сарри может пригласить в "Зенит" Йоветича

Нападающий "Монако" Стеван Йоветич может продолжить карьеру в "Зените". Как утверждает Tutto Mercato Web, он может присоединиться к российскому клубу, если его возглавит Маурицио Сарри. Итальянский специалист входит в число претендентов на пост главного тренера "Зенита", который остается вакантным после ухода Роберто Манчини в сборную Италии.
Йоветич в минувшем сезоне забил 10 голов и отдал 3 передачи в 21 матче во всех турнирах.
ALEXEY959595
ЗЗ+ Зениту бы с уже имеющимися 40+ игроками разобраться. 17:23......Пусть подарят лишних игроков ЦСКА, у армейцев как раз с количеством хороших игроков проблема, а им играть в групповом турнире Лиги чемпионов. Как раз пригодились бы
17:28
ЗЗ+
Зениту бы с уже имеющимися 40+ игроками разобраться.
17:23