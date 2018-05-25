СМИ: Сарри хочет пригласить Игуаина в "Челси"

Маурицио Сарри хотел бы пригласить в "Челси" форварда "Ювентуса" Гонсало Игуаина. Итальянец продолжает переговоры с английским клубом о работе главным тренером.

Как сообщает Tutto Napoli со ссылкой на La Repubblica, несмотря на уход из "Наполи" в "Ювентус", аргентинец остался в хороших отношениях с тренером. Также есть информация, что футболист дал согласие на переход в "Челси", если Сарри возглавит команду.

Возможно, "Челси" обменяет нападающего на Альваро Морату, который ранее уже выступал за "Ювентус". Итальянский клуб готов продать Игуаина за сумму не менее 55 миллионов евро.

30-летний нападающий в прошедшем сезоне провел 35 матчей в серии А и забил 16 мячей при семи голевых передачах.