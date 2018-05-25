СМИ: Сарри договорился с "Челси" и будет получать 6 миллионов евро

Бывший тренер "Наполи" Маурицио Сарри и "Челси" договорились о контракте, сообщает La Repubblica. Сторонам осталось уладить незначительные детали сделки. Зарплата итальянца в лондонском клубе составит 6 миллионов евро за сезон. Соглашение рассчитано на два года.

Ранее сообщалось, что "Челси" согласился заплатить сумму отступных за Сарри, которая составляет 8 миллионов евро. "Наполи" уже обявил о том, что команду возглавил Карло Анчелотти, но Сарри все равно находится на контракте в клубе.