11:10 | Футбол — Трансферы

СМИ: Роналду принял предложение "Ювентуса"

Криштиану РОНАЛДУ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Криштиану РОНАЛДУ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Нападающий "Реала"  Криштиану Роналду принял предложение "Ювентуса", утверждает AS. Мадридский клуб хочет получить более 100 миллионов евро за 33-летнего португальца.

Издание утверждает, что форвард заключил соглашение с "бьянконери" еще несколько недель назад. Он будет зарабатывать в туринском клубе 30 миллионов евро за сезон.

Роналду выразил желание покинуть "Реал" после финала минувшего розыгрыша Лиги чемпионов. Причиной послужили разногласия с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом

Отмечается, что соглашение между клубами пока не достигнуто, проблема заключается в высокой трансферной стоимости португальца. 

В минувшем сезоне Роналду провел 42 игры в составе "Реала" и забил 42 гола. 

 

 

 

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