СМИ: Роналду принял предложение "Ювентуса"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду принял предложение "Ювентуса", утверждает AS. Мадридский клуб хочет получить более 100 миллионов евро за 33-летнего португальца.

Издание утверждает, что форвард заключил соглашение с "бьянконери" еще несколько недель назад. Он будет зарабатывать в туринском клубе 30 миллионов евро за сезон.

Роналду выразил желание покинуть "Реал" после финала минувшего розыгрыша Лиги чемпионов. Причиной послужили разногласия с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.

Отмечается, что соглашение между клубами пока не достигнуто, проблема заключается в высокой трансферной стоимости португальца.

В минувшем сезоне Роналду провел 42 игры в составе "Реала" и забил 42 гола.