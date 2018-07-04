СМИ: Роналду обойдется "Ювентусу" в 400 миллионов евро

"Ювентус" по-прежнему рассматривает вариант с приобретением нападающего "Реала" Криштиану Роналду, информирует сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Туринский клуб пока не ведет переговоров с представителями "королевского клуба", однако контактирует с агентом 33-летнего португальца Хорхе Мендесом.

За трансфер форварда "бьянконери" придется заплатить 120-150 миллионов евро. Зарплата Роналду в Турине оценивается в 30 миллионов евро за сезон. Такие образом, общие инвестиции в португальца составят около 400 миллионов евро.

Напомним, Роналду намекнул на возможное расставание с "Реалом" после финала минувшего розыгрыша Лиги чемпионов. Сообщается, что причиной тому послужил конфликт с президентом "королевского клуба" Флорентино Пересом.

В минувшем сезоне Роналду провел 42 игры в составе "Реала" и забил 42 гола.