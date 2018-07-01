СМИ: Роналду может перейти в "Ювентус"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду может продолжить карьеру в "Ювентуса", сообщает Tuttosport. Трансфер стал возможен после того, как агент форвард Жорже Мендеш помирился с руководством туринского клуба. Ранее стороны конфликтовали на протяжении 11 лет.

В "Ювентусе" хотели подписать полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича, но римляне запросили за него 120 миллионов евро. В руководстве туринцев считают, что могут потратить такие деньги на приобретение Роналду.

Ранее сообщалось, что португалец принял окончательное решение покинуть "Реал", а в клубе согласны отпустить его за 120 миллионов евро.