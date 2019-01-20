СМИ: Роналду хочет заманить Марселу в "Ювентус"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет заманить в свою команду бывшего партнера и защитника "Реала" Марселу​, AS Sport. 33-летний португалец выступал вместе с 30-летним бразильцем в составе "сливочных" с 2009 по 2018 год.

По информации AS Sport, Роналду и Марселу являются друзьями и продолжают общение после перехода португальского форварда в "Ювентус". 33-летний спортсмен полон решимости изменить мнение бразильца. Роналду регулярно беседует с Марселу по поводу его возможного ухода в чемпионат Италии.

Контракт 30-летнего защитника с "Реалом" истекает 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Марселу сыграл в 19 матчах, забил три гола и отдал три голевые передачи.

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