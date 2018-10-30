СМИ: Роналду хочет видеть в "Ювентусе" Хамеса

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес может перейти в "Ювентус". Как утверждает Bild, 27-летний колумбиец хочет покинуть мюнхенский клуб в январе.

Сообщается, что форвард "бьянконери" Криштиану Роналду неоднократно заявлял, что хочет бы видеть Хамеса в своей команде. 33-летний португалец уже играл вместе с колумбийцем в составе "Реала". У обоих игроков один и тот же агент - Жорже Мендеш.

Напомним, Хамес выступает за "Баварию" на правах аренды, рассчитанной на два сезона. В этом году он провел 10 матчей в составе мюнхенского клуба, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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