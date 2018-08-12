СМИ: Роналду хочет видеть Милинкович-Савича в "Ювентусе"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду считает, что полузащита команды нуждается в усилении, сообщает Don Balon. По информации источника, 33-летний португалец хочет видеть в составе "старой синьоры" хавбека "Лацио" Сергея Милинкович-Савича.

Еще одним поводом к покупке 23-летнего серба является интерес со стороны "Реала". За счет этого трансфера форвард хочет уязвить президента бывшего клуба Флорентино Переса – перед уходом Роналду в "Юве" отношения игрока и босса мадридцев испортились.

Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что "Лацио" выдвинул ультиматум Милинкович-Савичу и его агенту ультиматум – хавбек может уйти только за сумму отступных не менее 120 миллионов евро.

Серб выступает за римлян с 2015 года. В прошлом сезоне он провел за клуб 48 матчей, забив 14 мячей при девяти голевых передачах. Контракт Милинкович-Савича с "Лацио" рассчитан до лета 2022 года.