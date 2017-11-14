СМИ: Роналду хочет уйти из "Реала", Перес - против

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду принял решение покинуть клуб после этого сезона, сообщает MegaTV. Об этом португалец объявил президенту клуба Флорентино Пересу. Руководитель мадридцев негативно воспринял информацию и не согласился отпускать игрока.

Напомним, в ноябре 2016 года Роналду подписал новый контракт с "Реалом" до 2021 года с зарплатой в 21 миллион евро. В этом году клуб предложил продлить соглашение, но португалец отказался. Ранее сообщалось, что Роналду в "Реале" может заменить Неймар.