СМИ: Ромелу Лукаку может перейти в "Ювентус"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку может покинуть клуб. Как утверждает Calciomercato, на 25-летнего бельгийца претендует "Ювентус".

"Бьянконери" рассматривают Лукаку в качестве перспективного усиления линии нападения. Ранее сообщалось, что туринский клуб также претендует на полузащитника "красных дьяволов" Поля Погба. Transfermarkt оценивает бельгийца в 76,5 миллиона фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Лукаку провел 22 матча за "МЮ", забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

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