СМИ: "Рома" собирается приобрести двух игроков в январе

"Рома" собирается усилиться двумя футболистами в январское трансферное окно. Как утверждает Gazzetta dello Sport, в списке спортивного директора римлян Мончи находятся полузащитник "Янг Бойз" Секу Саного и хавбек дортмундской "Боруссии" Юлиан Вайгль.

Transfermarkt оценивает 29-летнего ивуарийца в 5,5 миллионов евро, а 23-летнего немца - в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Саного провел 14 матчей в чемпионате Швейцарии, забил 1 гол и отдал 4 результативных передачи. Вайгль принял участие в 7 встречах за "Боруссию" во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом.

"Рома" занимает 9-е место в чемпионате Италии, имея в активе 21 очко после 15 туров.

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