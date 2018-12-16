08:44 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Рома" интересуется полузащитником "Генка" Малиновским

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Полузащитник "Генка"  Руслан Малиновский вызывает интерес у "Ромы", сообщает Footboom.

По данным издания, римский клуб всерьез рассматривает вариант с приобретением хавбека. В переходе украинского полузащитника в стан джаллоросси заинтересован лично спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи. Испанец намерен открыть торги с "Генком" с суммы в 11-12 миллионов евро.

До этого сайт Football.ua сообщал об интересе к футболисту со стороны "Милана". В текущем сезоне 25-летний игрок провел 29 матчей за "Генк" и забил 10 мячей при 10 голевых передачах.

Все о чемпионате Италии - здесь.

 

Дополнительная информация

https://www.footboom.com/ukrainian/news/1544911663--roma-taki-khochet-priobresti-ruslana-malinovskogo.html?fbclid=IwAR3cjrBSENXZPqXrLZTb1dXooKi6fpWdcixBXoNXkOldouhkSh4ZImyx3Kw

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