СМИ: Роббен может вернуться в ПСВ

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен может продолжить карьеру в ПСВ. Как утверждает портал Goal, 34-летний голландец уже контактировал с представителями красно-белых по поводу возможного перехода.

Ранее стало известно, что Роббен собирается покинуть "Баварию" следующим летом. В его трансфере лично заинтересован главный тренер ПСВ Марк ван Боммел.

Роббен уже играл за этот голландский клуб с 2002 по 2004 год. В текущем сезоне он провел 15 матчей за "Баварию", забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи.

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