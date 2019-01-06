СМИ: "Ривер Плейт" хочет арендовать Ригони с опцией выкупа за 6 миллионов. "Зенит" требует 9

Нападающий "Аталанты" Эмилиано Ригони, права на которого принадлежат "Зениту", может вернуться в Аргентину. Как утверждает Circulo Central, "Ривер Плейт" хочет арендовать 25-летнего аргентинца с опцией выкупа в 6 миллионов евро. При этом "Зенит" настаивает на 9 миллионах.

Ригони понадобится специальное разрешение от ФИФА, что получить возможность выступать за "миллионеров" до июня, поскольку он уже сыграл за два клуба в этом сезоне.

В текущем сезоне Ригони провел 12 матчей за "Аталанту" в чемпионате Италии и забил 3 гола.