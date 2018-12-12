СМИ: Рэшфорд может перейти в "Милан"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд может покинуть клуб. Как утверждает Gazzetta dello Sport, на 21-летнего англичанина претендует "Милан".

"Россонери" не смогли договориться с "Лос-Анджелесом" об аренде Златана Ибрагимовича, поэтому сосредоточены на поиске форварда. Другим кандидатом на переход в миланский клуб является нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги.

Transfermarkt оценивает Рэшфорда в 58,5 миллионов фунтов стерлингов. В текущем сезоне он провел 18 матчей за "МЮ", забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

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