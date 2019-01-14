СМИ: Рэмси прошел первую часть медосмотра в "Ювентусе"

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси прошел первую часть медосмотра перед переходом в "Ювентус", сообщает Goal.com. Оставшиеся медицинские процедуры он пройдет позднее.

Ранее сообщалось, что игрок договорился об условиях пятилетнего контракта с туринским клубом. В конце нынешнего сезона она покинет "Арсенал" на правах свободного агента.

28-летний валлиец будет получать 8 миллионов евро в год. Таким образом, Рэмси станет самым высокооплачиваемым футболистом туринцев после Криштиану Роналду.

В текущем сезоне футболист провел 24 матча за "Арсенал", забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

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