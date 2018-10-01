СМИ: Рэмси может перейти в "Реал"

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси может стать игроком "Реала". Как утверждает Teamtalk, нападающий мадридского клуба Гарет Бэйл посоветовал тренерскому штабу подписать 27-летнего валлийца.

Контракт хавбека с "канонирами" истекает в конце сезона. Ранее сообщалось, что футболист не смог договориться с руководством "Арсенала" о продлении соглашения.

Претендентами на полузащитника также являются "Ливерпуль", "Милан" и "Манчестер Юнайтед".

Рэмси выступает за "Арсенал" с 2008 года. В составе "канониров" он трижды становился обладателем Кубка Англии.

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