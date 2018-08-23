СМИ: "Реал" в последний день трансферного окна попробует купить Мбаппе

"Реал" не теряет надежды заполучить нападающего "ПСЖ" Кильяна Мбаппе. Как сообщает AS, мадридцы могут попытаться приобрести француза в последний день трансферного окна, 31 августа. По данным источника, к необходимости продать одного из лидеров "ПСЖ" может подтолкнуть УЕФА, который вынесет свое решение о санкциях в отношении парижан за вероятное нарушение финансового fair-play 30 августа.

Если "ПСЖ" будут угрожать серьезные санкции, то клубу придется продать кого-то из дорогостоящих футболистов, чем и хочет воспользоваться "Реал".