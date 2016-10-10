СМИ: "Реал Солт-Лейк" выкупил у "Спартака" права на Мовсисяна

"Реал Солт-Лейк" приобрел у "Спартака" права на нападающего Юру Мовсисяна, утверждает ESPN. По информации источника, 29-летний армянин подписал долгосрочный контракт с клубом из Юты. Мовсисян перешел в "Реал Солт-Лейк" на правах аренды в январе этого года, срок соглашения был рассчитан на год.

Отметим также, что официальной информации о выкупе американским клубом прав на футболиста пока не поступало. При этом официальный твиттер клуба на своей странице в микроблоге "ретвитнул" сообщение ESPN о покупке Мовсисяна.

В составе "Спартака" нападающий выступал с 2013 по 2015 год, проведя в общей сложности 66 матчей и забив 27 голов.