21:00 | ФУТБОЛ — Трансферы

СМИ: "Реал Солт-Лейк" выкупил у "Спартака" права на Мовсисяна

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Юра МОВСИСЯН.Мовсисян vs РФПЛ. Юра, это не тот "Реал"!

"Реал Солт-Лейк" приобрел у "Спартака" права на нападающего Юру Мовсисяна, утверждает ESPN. По информации источника, 29-летний армянин подписал долгосрочный контракт с клубом из Юты. Мовсисян перешел в "Реал Солт-Лейк" на правах аренды в январе этого года, срок соглашения был рассчитан на год.

Отметим также, что официальной информации о выкупе американским клубом прав на футболиста пока не поступало. При этом официальный твиттер клуба на своей странице в микроблоге "ретвитнул" сообщение ESPN о покупке Мовсисяна.

В составе "Спартака" нападающий выступал с 2013 по 2015 год, проведя в общей сложности 66 матчей и забив 27 голов.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Вот и хорошо. Там ему лучше играется - пусть там Юра и играет.

21:12

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