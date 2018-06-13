СМИ: "Реал" представит Лопетеги в четверг

"Реал" может представить главного тренера Хулена Лопетеги в четверг вечером, сообщает Marca. Специалист уже покинул расположение сборной Испании, из которой он сегодня был уволен. Тренер вылетел из Краснодара в Москву, откуда утренним рейсом отправится в Мадрид.

Лопетеги был отправлен в отставку за день до старта ЧМ-2018 из-за того, что вел переговоры с руководством "Реала" за спиной испанской федерации. Мадридский клуб хотел бы представить тренера как можно быстрее, чтобы тот начал работу с командой.