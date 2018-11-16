СМИ: "Реал" предложил Наваса "Ювентусу"

Вратарь "Реала" Кейлор Навас может перейти в "Ювентус". Как утверждает Sky Sports, "королевский клуб" предложил "бьянконери" приобрести 31-летнего костариканца.

Навас готов покинуть "Реал". Он недоволен ролью запасного: основным голкипером "сливочных" в этом сезоне является Тибо Куртуа, в августе 2018 года перешедший из "Челси".

Трансферная стоимость Наваса составляет 18 миллионов евро, согласно данным сайта transfermarkt.

В текущем сезоне Навас провел 7 матчей за "Реал" и пропустил 7 голов.

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