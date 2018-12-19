СМИ: "Реал" предлагает Моуринью 20 миллионов евро в год

"Реал" хотел бы вернуть на должность главного тренера команды Жозе Моуринью, сообщает El Pais. Вчера португалец был уволен из "Манчестер Юнайтед".

Испанцы разговаривали с Моуринью еще в октябре, а позже вице-президент "Реала" Хосе Анхель Санчес общался с агентом тренера Жорже Мендешом.

"Реал" готов подписать контракт с Моуринью после 1 июля 2019 года, чтобы не платить неустойку "МЮ" в размере 5 миллионов евро. Португальцу предложат 20 миллионов евро в год, значительную сумму на трансферы и свободу действий в трансферной политике.