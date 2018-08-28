СМИ: "Реал" подпишет с Мариано Диасом 5-летний контракт

Нападающий "Лиона" Мариано Диас близок к переходу в "Реал". Как утверждает Onda Cero, "королевский клуб" подпишет с 25-летним испанцем 5-летний контракт.

Сумма трансфера составит 20 миллионов евро. В переходе форварда лично заинтересован главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги.

Ранее сообщалось, что на игрока претендует "Севилья". Если красно-белые не смогут приобрести Диаса, то переключат внимание на нападающего "Спартака" Квинси Промеса.

В минувшем сезоне Диас провел 45 матчей за "Лион" и забил 22 гола

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