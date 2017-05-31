СМИ: "Реал" отказался продавать Хамеса "Интеру" за 42 миллиона евро

"Реал" не принял предложение "Интера" о продаже полузащитника Хамеса Родригеса, сообщает As. Ранее миланцы предложили мадридцам 42 миллиона евро. В испанском клубе хотят получить за трансфер игрока 75 миллионов евро.

Отметим, по информации СМИ, Хамес договорился о переходе в "Манчестер Юнайтед", но пока сделку не согласовали клубы. Колумбиец перешел в "Реал" из "Монако" в 2014 году. По неофициальной информации, мадридский клуб заплатил за игрока 80 миллионов евро. В этом сезоне колумбиец провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей.