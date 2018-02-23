СМИ: "Реал" окончательно решил расстаться с Бэйлом

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл покинет команду этим летом, сообщает Marca. В клубе приняли окончательное решение расстаться с футболистом, который недоволен тем, что не попадает в стартовый состав в этом сезоне.

Руководство в свою очередь недовольно игрой и травматичностью валлийца. Бэйл с 2013 года получил 25 травм, из-за чего пропустил 78 матчей.

Напомним, в 2013 году "Реал" заплатил за Бэйла 100 миллионов евро "Тоттенхэму", что на тот момент было трансферным рекордом. Контракт игрока с мадридцами рассчитан до лета 2022 года.