СМИ: "Реал" не заинтересован в трансфере Фалькао

Руководство "Реала" не рассматривает вариант с приобретением нападающего и капитана "Монако" Радамеля Фалькао, сообщает Onda Cero. Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что "королевский клуб" после продажи Криштиану Роналду хочет усилить атакующую линию.

По информации источника, мадридцы не собираются покупать 32-летнего колумбийца, поскольку клуб не нуждается в игроке такого типа.

Напомним, южноамериканский форвард выступает за монегасков с лета 2013 года. Его нынешний контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года. Трансферная стоимость Фалькао, по данным transfermarkt.de, оценивается в 12 миллионов евро. В двух стартовых матчах чемпионата Франции он провел на поле 113 минут, отметившись голом и нереализованным пенальти.