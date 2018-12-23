СМИ: "Реал" назвал условие, при котором отпустит Модрича в "Интер"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич может покинуть клуб и перейти в "Интер". Как утверждает портал Goal, "сливочные" отпустят 33-летнего хорвата в Италию в случае, если "нерадзурри" отдадут взамен двух игроков: нападающего Мауро Икарди и защитника Милана Шкриньяра.

"Интер" уже пытался приобрести Модрича летом 2018 года, однако миланскому клубу не удалось договориться с "Реалом" по условиям перехода хавбека.

В текущем сезоне Модрич провел 21 матч за "Реал" и отметился 3 результативными передачи.

Все о трансферах - здесь