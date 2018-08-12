СМИ: "Реал" нашел замену Модричу в "Тоттенхэме"

Руководство "Реала" рассматривает возможность продажи полузащитника Луки Модрича, сообщает Sun. По информации издания, в качестве замены 32-летнему хорвату рассматривается хавбек "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен.

Ранее в прессе появлялись сообщения об интересе к Модричу со стороны "Интера". Если лучший игрок ЧМ-2018 решит принять предложение "нерадзурри", "Реал" начнет вести переговоры со "шпорами". При этом главный тренер итальянского клуба Лучано Спаллетти признался, что не верит в уход полузащитника из "Реала". Он отметил, что если трансфер состоится, это будет отличное усиление.

Напомним, Модрич выступает за мадридцев с 2012 года, куда перешел из "Тоттенхэма". Действующий контракт игрока с "королевским клубом" рассчитан до лета 2020 года. Его трансферная стоимость, по данным transfermarkt.de, составляет 25 миллионов евро.