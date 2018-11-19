СМИ: "Реал" нашел преемника Модрича

"Реал" заинтересован в приобретении полузащитника "Аякса" Френки де Йонга. Как утверждает издание Sport, "королевский клуб" рассматривает 21-летнего голландца в качестве перспективной замены полузащитнику Луке Модричу, которому в следующем году исполнится 34 года.

Transfermarkt оценивает де Йонга в 36 миллионов евро. На футболиста также претендуют "Манчестер Сити" и "Барселона".

В текущем сезоне де Йонг провел 10 матчей в чемпионате Голландии, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

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