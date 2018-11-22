22:35 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Реал" контактировал с представителями Рэшфорда

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Нападающий "Манчестер Юнайтед"  Маркус Рэшфорд может покинуть клуб. Как утверждает The Sun, 21-летний англичанин страдает от недостатка игровой практики в Манчестере - ему не удалось закрепиться в стартовом составе "красных дьяволов".

На Рэшфорда претендует "Реал". Мадридский клуб уже контактировал с представителями футболиста, намереваясь переманить молодого футболиста. Transfermarkt оценивает игрока в 65 миллионов евро.

Рэшфорд в текущем сезоне провел 13 матчей за "МЮ", забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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