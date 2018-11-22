СМИ: "Реал" контактировал с представителями Рэшфорда

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд может покинуть клуб. Как утверждает The Sun, 21-летний англичанин страдает от недостатка игровой практики в Манчестере - ему не удалось закрепиться в стартовом составе "красных дьяволов".

На Рэшфорда претендует "Реал". Мадридский клуб уже контактировал с представителями футболиста, намереваясь переманить молодого футболиста. Transfermarkt оценивает игрока в 65 миллионов евро.

Рэшфорд в текущем сезоне провел 13 матчей за "МЮ", забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Все о трансферах - здесь