СМИ: "Реал" интересуется Салахом

"Реал" хочет ответить "Барселоне", которая приобрела у "Ливерпуля" Филиппе Коутинью, утверждает сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. По информации источника, мадридский клуб рассматривает вариант с приобретением у "красных" вингера Мохамеда Салаха.
В текущем сезоне 25-летний египтянин сыграл в 29 матчах во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 8 голевых передач.
Напомним, что Салах был признан фанатами лучшим игроком чемпоината Англии в декабре.
Alukard1349
Если ещё и Салах уйдёт то Ливеру Точно кранты!
03:25
Molochnik1972
Лажовщики, надо было Мбаппе брать, бабло же было, а Зидан ему "удачи в ПСЖ пожелал". Вообще реал всегда говорил, что в нем должны лучшие игроки играть и не скупился на бабло, а летом вместо нормальных закупок наоборот раздал несколько базовых игроков. Кого надо было продавать, так это Криштиану, сразу после победы в ЛЧ.
03:16