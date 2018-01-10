02:55 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Реал" интересуется Салахом

2

"Реал" хочет ответить "Барселоне", которая приобрела у "Ливерпуля" Филиппе Коутинью, утверждает сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. По информации источника, мадридский клуб рассматривает вариант с приобретением у "красных" вингера Мохамеда Салаха

В текущем сезоне 25-летний египтянин сыграл в 29 матчах во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 8 голевых передач.

Напомним, что Салах был признан фанатами лучшим игроком чемпоината Англии в декабре.

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Alukard1349

Если ещё и Салах уйдёт то Ливеру Точно кранты!

03:25

Molochnik1972

Лажовщики, надо было Мбаппе брать, бабло же было, а Зидан ему "удачи в ПСЖ пожелал". Вообще реал всегда говорил, что в нем должны лучшие игроки играть и не скупился на бабло, а летом вместо нормальных закупок наоборот раздал несколько базовых игроков. Кого надо было продавать, так это Криштиану, сразу после победы в ЛЧ.

03:16