СМИ: "Реал" интересуется Салахом

"Реал" хочет ответить "Барселоне", которая приобрела у "Ливерпуля" Филиппе Коутинью, утверждает сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. По информации источника, мадридский клуб рассматривает вариант с приобретением у "красных" вингера Мохамеда Салаха.

В текущем сезоне 25-летний египтянин сыграл в 29 матчах во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 8 голевых передач.

Напомним, что Салах был признан фанатами лучшим игроком чемпоината Англии в декабре.