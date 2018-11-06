СМИ: "Реал" интересуется полузащитником "Вильярреала" Педрасой

Левый полузащитник "Вильярреала" Альфонсо Педраса вызывает интерес у "Реала", сообщают испанские СМИ.

По данным СМИ, в Мадриде в игроке видят потенциального футболиста мирового класса. Он также может сыграть и слева в защите. Вероятно, "Реал" попытается приобрести его уже в январе. Сумма отступных, прописанная в контракте, составляет 18 миллионов евро.

В текущем сезоне 22-летний Альфонсо Педраса провел 13 матчей за "Вильярреал" и забил один мяч при двух голевых передачах.

Все о чемпионате Испании – здесь.