СМИ: "Реал" интересуется полузащитником "Манчестер Сити" Диасом

Полузащитник "Манчестер Сити" Браим Диас может перейти в "Реал", сообщают британские СМИ.

По данным Marca, "Реал" проявляет интерес к игроку по следующим причинам: его потенциал, возраст (19 лет), а также срок контракта, который истекает в конце нынешнего сезона. Таким образом, он может уйти в "Реал" летом бесплатно. Английский клуб надеется убедить его продлить контракт.

19-летний испанец является воспитанником "Малаги" и ранее мог перейти в "Барселону". В текущем сезоне он провел три матча за "Сити" во всех турнирах и забил два мяча.

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