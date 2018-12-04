СМИ: "Реал" интересуется двумя игроками из чемпионата Италии

"Реал" проявляет интерес к защитнику "Ромы" Костасу Маноласу и нападающему "Интера" Мауро Икарди. Как утверждает Tuttomercatoweb, скауты "королевского клуба" присутствовали на матче 14-го тура серии А между этими командами (2:2).

"Реал" сможет выкупить 27-летнего Маноласа за 36 миллионов евро, за 25-летнего Икарди же придется заплатить 110 миллионов евро.

В текущем сезоне Манолас провел 15 матчей за "Рому" и забил 3 гола. Икарди принял участие в 16 встречах в составе "Интера", отметившись 11 забитыми мячами и 2 голевыми пасами.

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