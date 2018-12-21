СМИ: "Реал" и "Челси" могут обменяться игроками

"Реал" заинтересован в приобретении нападающего "Челси" Эдена Азара. Как утверждает El Gol Digital, "королевский клуб" готов предложить полузащитника Иско в обмен на 27-летнего бельгийца.

Азар является одной из главный трансферных целей "Реала". Иско же находится в напряженных отношениях с главным тренером "сливочных" Сантьяго Солари. Transfermarkt оценивает Азара в 150 миллионов евро, Иско - в 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Азар провел 20 матчей за "Челси", забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Иско принял участие в 17 встречах в составе "Реала", отметившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми пасами.

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