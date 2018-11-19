СМИ: "Реал" хочет приобрести нападающего в январе

"Реал" собирается укрепить линию атаки в зимнее трансферное окно. Как утверждает издание Sport, "королевский клуб" потерял веру в форвардов Гарета Бэйла и Карима Бензема.

Летом 2018 года "Реал" лишился нападающего Криштиану Роналду, ушедшего в "Ювентус". Президент "королевского клуба" Флорентино Перес рассчитывает подписать опытного форварда в январе.

Двумя основными кандидатурами на усиление атаки "Реала" являются форвард "Монако" Радамель Фалькао и нападающий "Лос-Анджелеса" Златан Ибрагимович. 32-летний колумбиец обойдется "сливочным" в 12 миллионов евро, а 37-летний швед - в 4 миллиона евро.

В текущем сезоне Фалькао провел 14 матчей за "Монако" и забил 4 гола. Ибрагимович принял участие в 27 встречах в чемпионате США, отметился 22 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.

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