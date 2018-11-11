СМИ: "Реал" хочет приобрести Канте

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте может перейти в "Реал". Как утверждает портал Goal, в приобретении 27-летнего француза лично заинтересован президент королевского клуба Флорентино Перес.

"Реал" готов предложить 140 миллионов евро за хавбека. Контракт француза с клубом рассчитан до 2021 года.

Канте выступает за "Челси" с 2016 года. В составе "синих" он выигрывал чемпионат и Кубок Англии.

В текущем сезоне Канте провел 16 матчей за "Челси", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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