СМИ: "Реал" хочет подписать Икарди и Кейна

"Реал" собирается приобрести двух нападающих в зимнее трансферное окно. Как утверждает OK Diario, внимание "королевского клуба" привлекли форвард "Интера" Мауро Икарди и нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн.

Transfermarkt оценивает 25-летнего Икарди в 95 миллионов евро, а 25-летнего Кейна в 150 миллионов евро.

В текущем сезоне Икарди провел 13 матчей за "Интер", забил 10 голов и отдал 2 результативных передачи. Кейн принял участие в 16 играх в составе "Тоттенхэма", отметившись 10 забитыми мячами и 1 голевым пасом.

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