СМИ: "Реал" хочет обменять Хамеса на Эриксена

"Реал" заинтересован в приобретении полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена. Как утверждает AS, "королевский клуб" готов включить в сделку по 26-летнему датчанину хавбека Хамеса Родригеса, выступающего за "Баварию" на правах аренды.

"Реал" надеется, что таким образом он сможет снизить цену на Эриксена. Transfermarkt оценивает датчанина в 80 миллионов евро. Его контракт с "Тоттенхэмом" истекает в июня 2020 года.

В текущем сезоне Эриксен провел 28 матча за "Тоттенхэм", забил 6 голов и отдал 9 результативных передач.

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