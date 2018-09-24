СМИ: "Реал" готов заплатить за Френки де Йонга 80 миллионов евро

Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг попал в сферу интересов "Реала". Как сообщает De Telegraaf, мадридский клуб готов заплатить за 21-летнего голландца 80 миллионов евро. В "Реале" он может заменить Луку Модрича, по данным источника.

Интерес к де Йонгу также проявляли "Барселона" и "Тоттенхэм", но "Аякс" отклонил их предложения в размере 50 миллионов евро. У де Йонга контракт с "Аяксом" до 2022 года. Он был приобретен амстердамцами в 2015 году у "Виллем II" за 1 миллион евро.