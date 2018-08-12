СМИ: "Реал" готов сделать Азара самым дорогим игроком мира

Руководство "Реала" продолжает пытаться подписать контракт с нападающим "Челси" Эденом Азаром, сообщает Daily and Sunday Express. По информации источника, "королевский клуб" готов заплатить за 27-летнего бельгийца 200 миллионов фунтов (224 миллиона евро).

Если сделка состоится на озвученных условиях, форвард станет самым дорогим игроком в истории футбола. На данный момент это звание принадлежит Неймару, который летом 2017 года перешел из "Басрелоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.

Мадридцы рассматривают Азара в качестве замены Криштиану Роналду, который этим летом перешел в "Ювентус" за 117 миллионов евро. При этом главный тренер "синих" Маурицио Сарри выступает против продажи одного из лидеров команды.

Ожидается, что на следующей неделе "Реал" сделает финальное предложение и попытается оформить сделку 31 августа, когда в Испании закроется трансферное окно.

Напомним, Азар выступает за "Челси" с 2012 года. В минувшем сезоне он провел за клуб 51 матч, забив 17 мячей и отдав 13 голевых передачах. Контракт бельгийца с "синими" рассчитан до лета 2020 года. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 108 миллионов фунтов (120 миллионов евро).