СМИ: "Реал" готов предложить 115 миллионов евро за Мане

"Реал" заинтересован в приобретении нападающего "Ливерпуля" Садио Мане. Как утверждает портал Goal, мадридский клуб готов предложить 115 миллионов евро за 26-летнего сенегальца.

В приобретении форварда лично заинтересован президент "сливочных" Флорентино Перес. Сообщается, что он уже пытался подписать этого футболиста летом 2018 года, однако потерпел неудачу.

С помощью этого приобретения в "Реале" рассчитывают решить проблемы в нападении, возникшие после ухода форварда Криштиану Роналду в "Ювентус".

В текущем сезоне Мане провел 13 матчей за "Ливерпуль" и забил 7 голов.

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