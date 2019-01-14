СМИ: "Реал" готов отпустить Иско в "Ювентус" в обмен на Дибалу

Полузащитник "Реала" Иско может продолжить карьеру в Италии. Как утверждает Tuttosport, основным претендентом на 26-летнего испанца является "Ювентус".

Иско хочет уйти из "Реала" из-за напряженных отношений с главным тренером "сливочных" Сантьяго Солари. "Королевский клуб" готов отпустить испанца в обмен на нападающего "бьянконери" Пауло Дибалу. Контракт Иско с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Иско провел 21 матч за "Реал", забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.

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