СМИ: "Реал" договорился с "Сельтой" о переходе Аспаса

"Реал" договорился с "Сельтой" о переходе нападающего Яго Аспаса, утверждает El Chiringuito. 31-летний испанец рассматривается руководством мадридского клуба в качестве замены форварда Криштиану Роналду, ушедшего этим летом в "Ювентус".

Сообщается, что приоритетным кандидатом на замену португальцу был нападающий "Валенсии" Родриго Морено, однако "королевский клуб" не смог договориться о его переходе и сосредоточил внимание на Аспасе.

В минувшем сезоне Аспас провел 37 матчей в составе "Сельты", забил 23 гола и отдал 5 результативных передач.

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