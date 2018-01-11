СМИ: Райола ведет переговоры с "Бешикташем" по трансферу Ибрагимовича

"Бешикташ" рассматривает нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича в качестве возможного усиления. Как сообщает Tuttomercatoweb, агент шведа Мино Райола уже встречался с руководством турецкого клуба и обсудил условия возможного трансфера.

Напомним, ранее "Бешикташ" продал нападающего Дженка Тосуна в "Эвертон". В СМИ появилась информация о том, что заменить форварда в клубе из Стамбула может игрок "Краснодара" Федор Смолов.

Ранее сообщалось о том, что Ибрагимович в нынешнем сезоне имеет мало игровой практики в "МЮ", поэтому хочет сменить команду. При этом он рассчитывает, что клуб отпустит его бесплатно, согласившись разорвать контракт. Однако "Манчестер Юнайтед" хочет получить за игрока компенсацию.