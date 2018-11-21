СМИ: Райола провел переговоры с "Ювентусом" по Погба, де Лигту и Кину

Агент Мино Райола встретился с руководством "Ювентуса", сообщают итальянские СМИ. Он обсуждал будущее трех своих клиентов.

По данным Tuttosport, игроки, о которых шла речь на переговорах - это нападающий "Ювентуса" Мойзе Кин, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба и защитник "Аякса" Маттейс де Лигт.

"Ювентус" хотел бы отдать 18-летнего Кина в аренду, но агент заинтересован в его продаже. Интерес к игроку проявляют "Галатасарай", "Лидс" и "Марсель". Погба и де Лигт являются трансферными целями "Ювентуса". Ранее сообщалось, что француз хотел бы вернуться в свою бывшую команду.

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