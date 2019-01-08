СМИ: Райола предложил Балотелли четырем клубам серии А

Мино Райола, агент нападающего "Ниццы" Марио Балотелли, пытается устроить своего клиента в серию А, сообщают итальянские СМИ.

По данным Football Italia, агент предложил четырем клубам серии А услуги форварда. В этот список вошли "Парма", "Болонья", "Сампдория" и "Сассуоло". Ранее сообщалось, что футболист может перейти в "Марсель", но стороны не сошлись в вопросе трансферной стоимости.

В текущем сезоне 28-летний футболист провел 10 матчей за "Ниццу" и ни разу не забил.

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