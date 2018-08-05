СМИ: Райола обсудит с "МЮ" трансфер Погба в "Барселону"

Известный агент Мино Райола встретится с руководством "Манчестер Юнайтед" для обсуждения возможного перехода в "Барселону" полузащитника Поля Погба, утверждает Daily Star. По данным издания, представитель чемпиона мира-2018 в составе сборной Франции постарается убедить "красных дьяволов" в необходимости игрока.

Ожидается, что "Барселона" заплатит за Погба 100 миллионов фунтов (112 миллионов евро). Француз перешел в "МЮ" в 2016 году, "красные дьяволы" заплатили за него 94,5 миллиона фунтов (105 миллионов евро).

Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что Погба отказался досрочно выйти из отпуска по просьбе главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью. Эта ситуация сказалась на их отношениях.

Контракт Погба с "МЮ" рассчитан до лета 2021 года. Его трансферная стоимость, по данным transfermarkt.de, составляет 81 миллион фунтов (90 миллионов евро).