11:07 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Райо Вальекано" сделал предложение "Реалу" по Лунину и де Томасу


"Райо Вальекано" хочет арендовать у "Реала" голкипера Андрея Лунина, сообщают испанские СМИ.

По данным AS, "Реал" готов отдать футболиста в аренду, так как ему будет тяжело конкурировать с Кейлором Навасом и Тибо Куртуа. Также "Райо" хочет арендовать нападающего "сливочных" Рауля де Томаса.

19-летний Лунин и 23-летний Де Томас в нынешнем сезоне не играли за первую команду "Реала" в официальных матчах.

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2018-2019/

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