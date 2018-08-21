СМИ: "Райо Вальекано" сделал предложение "Реалу" по Лунину и де Томасу

"Райо Вальекано" хочет арендовать у "Реала" голкипера Андрея Лунина, сообщают испанские СМИ.

По данным AS, "Реал" готов отдать футболиста в аренду, так как ему будет тяжело конкурировать с Кейлором Навасом и Тибо Куртуа. Также "Райо" хочет арендовать нападающего "сливочных" Рауля де Томаса.

19-летний Лунин и 23-летний Де Томас в нынешнем сезоне не играли за первую команду "Реала" в официальных матчах.